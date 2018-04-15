أمين تنظيم "مستقبل وطن" يلتقي قيادات الحزب بشمال سيناء

التقى المهندس أحمد صبري، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، ومحمد طلبة أمين قطاع القناة بقيادات وأعضاء الحزب بشمال سيناء، بقيادة الحاج سالم العكش أمين الحزب بمحافظة شمال سيناء، وبحضور قيادات الحزب بالمحافظة بمختلف الأقسام وممثلين عن قبائل سيناء.

وأشاد صبري بما قدمه أهالي سيناء من دعم وتحملهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

ووجه أمين التنظيم، الشكر لقيادات الحزب لحرصهم على حضور اللقاء رغم الصعوبات، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من انتشار الحزب بكافة الأقسام والقرى والوحدات الحزبية وأن الحزب حريص على التواجد بقوة في المحافظة.

وأكد العكش على دعم الحزب وقياداته للقوات المسلحة والشرطة المصرية في معركتها الشاملة بسيناء.

كما أشاد طلبة بدور أهالي سيناء في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحرصهم على المشاركة بكثافة.

وحضر اللقاء عدد من قيادات الحزب بقطاع القناة وسيناء والقنطرة شرق والقنطرة غرب