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الوطن

تكريم المراكز صاحبة أعلى نسب مشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود الحصري
تكريم المراكز صاحبة أعلى نسب مشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمنوفية

سكرتير عام المنوفية يكرم المراكز والقرى الحاصلة على أعلى نسب مشاركة فى الإنتخابات الرئاسية

نظمت محافظة المنوفية، صباح اليوم، احتفالية الأداء المتميز للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الإنتخابات الرئاسية 2018.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية وبحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القرويه الحاصلة على نسبة مشاركة أكثر من 50% تقديراً لما بذلوه من جهد في إنجاح العملية الإنتخابية وخروجها بالشكل اللائق والمشرف للمحافظة.

أشار السكرتير العام أنه قد سبق وأعلنت محافظة المنوفية خلال الإنتخابات الرئاسية عن مبادرة "إنزل شارك"، والتي تهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معلنًا عن فوز كلا من مدينة سرس الليان بالمركز الأول بنسبة تصويت 54% على مستوى المركز وحصول مركز ومدينة الباجورعلى المركز الثانى على مستوى المحافظة والمركز الأول على مستوى المراكز بنسبة تصويت 51 % بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2018 وفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإنتخابات وحصولهم علي شهادات تقدير ودرع المحافظة وكذا فوز الوحدة المحلية القروية لميت أبو الكوم التابعة لمركز ومدينة تلا بالمركز الأول علي مستوي القري بنسبة 59% وحصولها علي شهادة تقدير ودرع المحافظة.

وأضاف أن المنوفية تمتلك نخبة من التنفيذيين المتميزين بالأداء، مؤكدًا أن نسب المشاركة التى حصلت عليها محافظة المنوفية تعد مؤشرًا على مدى التفاعل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالدولة ويعطي رسالة للعالم باستقرار الدولة وتمتعها بالأمن والأمان بما يعود بالإزدهار والنمو الاقتصادي للدولة.

كما وزع السكرتير العام شهادات تقدير لباقي المراكز والقري الحاصلة على نسبة مشاركة أعلى من 50% وعلى الأداء المتميز لجهودهم المبذولة في الإعداد وتنظيم العملية الإنتخابية وظهور المنوفية بالشكل الذي يليق بمكانتها ودورهم في توعية المواطنين، وحثهم على أهمية المشاركة الإيجابية والحفاظ على مكانة المنوفية ضمن المحافظات المتقدمة على مستوى الجمهورية.

 

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