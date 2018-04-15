أديب: جلسات مجلس النواب ليست سرا.. ومن حق الشعب المصري متابعتها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس النواب كان يناقش في جلسته، اليوم، إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الجلسة تم تصويرها بكاميرا "موبايل"، من إحدى المواقع الإخبارية لمدة 30 ثانية.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه حتى الآن لا يتم بث جلسات مجلس النواب، رغم أن القضايا التي يناقشها المجلس ليست سرا على الشعب المصري.

وأشار أديب، إلى أن الجلسات كانت تذاع على قناة "صوت الشعب" الفضائية التابعة للتلفزيون المصري، مضيفا: "بعد ذلك توقفت القناة عن إذاعة الجلسات، ولم نعد نعرف ما الذي يحدث داخل كل جلسة".