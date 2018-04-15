تسجيل الدخول

الوطن

أديب: جلسات مجلس النواب ليست سرا.. ومن حق الشعب المصري متابعتها

منذ 36 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أديب: جلسات مجلس النواب ليست سرا.. ومن حق الشعب المصري متابعتها

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس النواب كان يناقش في جلسته، اليوم، إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الجلسة تم تصويرها بكاميرا "موبايل"، من إحدى المواقع الإخبارية لمدة 30 ثانية.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه حتى الآن لا يتم بث جلسات مجلس النواب، رغم أن القضايا التي يناقشها المجلس ليست سرا على الشعب المصري.

وأشار أديب، إلى أن الجلسات كانت تذاع على قناة "صوت الشعب" الفضائية التابعة للتلفزيون المصري، مضيفا: "بعد ذلك توقفت القناة عن إذاعة الجلسات، ولم نعد نعرف ما الذي يحدث داخل كل جلسة".

أخبار متعلقة

النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب

النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
إسماعيل يشكر مجلس النواب على تعاونه مع الحكومة

إسماعيل يشكر مجلس النواب على تعاونه مع الحكومة
موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب

موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب
وكيل مجلس النواب: "الوفد" سيشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية

وكيل مجلس النواب: "الوفد" سيشارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

برلماني: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية هدفه ضبط وسائل التواصل

برلماني: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية هدفه ضبط وسائل التواصل

عمرو أديب: "cnn" عملت "إنترفيو" مع محمد صلاح.. و"ده شرف ليها"

عمرو أديب: "cnn" عملت "إنترفيو" مع محمد صلاح.. و"ده شرف ليها"

محافظ الوادي الجديد ووزير الأوقاف يبحثان إنشاء المركز الإسلامي بموط

محافظ الوادي الجديد ووزير الأوقاف يبحثان إنشاء المركز الإسلامي بموط

وكيل "اقتصادية النواب": النسبة الضريبية لن تزداد عن العام الماضي

وكيل "اقتصادية النواب": النسبة الضريبية لن تزداد عن العام الماضي

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

اختيارات الوطن

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

بالصور| "إثراء" يستضيف القمة العربية 29.. تحفة معمارية ثقافية

الأكثر قراءة

عاجل