بالصور| ندوة لأفلام التحريك بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

أقيمت، أمس، على هامش فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، برئاسة الناقد عصام زكريا، ندوة لأفلام الرسوم المتحركة أدارها المخرج طارق رشاد.

فعن الفيلم الألماني الأردني "بين بين" للمخرجة راند بيروني، فقد تحدثت من خلال فيلمها عن عائلة فلسطينية تعيش في اليونان، زي تعرفت علي العائلة وهي في طريقها للهجرة بأوروبا.

أما فيلم البريطاني "الأحدب والبجعة" إخراج دوتي كالتيس، فتدور أحداثه حول الأحدب وأنه ليس لديه أصدقاء فجميعهم في الغابة، لذلك عندما يختفي فجأة تقع المسؤولية علي ابن عرس وارنب وغرير وثعلب ونمنمة ليبحثوا عنه.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي انطلقت فعالياته، الأربعاء الماضي، بحضور وزير الثقافة إيناس عبدالدايم، والفريق مهاب مميش ومحافظ الإسماعيلية، وعدد كبير من النقاد والسينمائيين.

المهرجان يقام برئاسة الناقد والكاتب الصحفي عصام زكريا، وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل.