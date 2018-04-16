بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي على الهواء بعربة فول، خلال حلقة الأمس من برنامجه "مانشيت القرموطي"، ردًا على مشروع قانون "عربات الطعام المتنقلة".

وأحضر القرموطي، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "النهار"، أحد مُعدى البرنامج ليساعده في أعمال العربة على الهواء، قائلًا: "زميلنا أبو المجد عامل شغل هايل، وكل القناة النهاردة هتطلع بطنها لقدام".

وعن شرط توفر "GPS" لكل عربات الطعام، قال مقدم برنامج مانشيت القرموطي ساخرًا: "كده اللي هيقف على عربية فول لازم يكون معاه ليسانس آداب".

واستدعي القرموطي، فريق إعداد البرنامج لتناول وجبة تتكون من الفول والبصل والسلطة والطماطم والخيار.