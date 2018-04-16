تسجيل الدخول

الوطن

السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

منذ 9 دقيقة
كتب: شريف سليمان
السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

العدوان على سوريا

أفادت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة، بأن ضربات البلدان الغربية على سوريا ارتكبت بحجج واهية، وأساس قانوني كاذب وبنتيجة مزيفة.

وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اعترف أن الغارات التي نُفذت ضد الدولة السورية، لم تهدف إلى إنقاذ حياة الناس، لكن لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على الكف عن المزيد من الهجمات الكيميائية.

وأضافت السفارة: "ينبغي، أن ينظر إليها (الغارات) على أنها مجرد إشارة، ولنترك المسائل القانونية للمحامين. لكن لا حاجة إلى خبرة عميقة لفهم أننا نتعامل مع هجوم ارتكب تحت ذريعة كاذبة وأساس قانوني كاذب ونتيجة مزيفة".

وتابعت السفارة: "المجتمع الدولي غير متأكد ما إذا كان قد وقع هجوما كيميائيا في دوما ويريد أن يرى نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعند وصول المراقبين الدوليين إلى دمشق وعندما تحاول الحكومة السورية والمعارضة إنشاء لجنة دستورية لإنهاء الحرب".

كانت سوريا قد تعرضت لعدوان ثلاثي من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، استهدف مواقع عسكرية فيها، بزعم إحتوائها على أسلحة كيماوية تستخدمها الحكومة ضد المدنيين.

أخبار متعلقة

عاجل| ترامب يرغب في إعادة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إلى بلاده

عاجل| ترامب يرغب في إعادة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إلى بلاده
حسام زكي: القمة العربية بحثت التسوية السلمية للأزمة في سوريا

حسام زكي: القمة العربية بحثت التسوية السلمية للأزمة في سوريا
حسام زكي: القمة العربية طالبت بالتحقيق الدولي بشأن سوريا

حسام زكي: القمة العربية طالبت بالتحقيق الدولي بشأن سوريا
المسلماني: 6 جيوش تتدخل بشكل مباشر في سوريا

المسلماني: 6 جيوش تتدخل بشكل مباشر في سوريا
عاجل| ماكرون: اجتماع حول سوريا في باريس الأسبوع المقبل بحضور قوى دولية

عاجل| ماكرون: اجتماع حول سوريا في باريس الأسبوع المقبل بحضور قوى دولية
ماكرون: أقنعت ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا

ماكرون: أقنعت ترامب بضرورة بقاء القوات الأمريكية في سوريا
"ماكرون" يؤكد أنه أقنع ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا

"ماكرون" يؤكد أنه أقنع ترامب بالبقاء لمدة طويلة في سوريا

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

السفارة الروسية في بريطانيا: ذرائع العدوان على سوريا "واهية ومزيفة"

هبة "حاملة زوجها": "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ"

هبة "حاملة زوجها": "استغلوني ومحدش نفذ وعوده ليّ"

مساعد وزير التضامن: صلاح تسبب في زيادة طلبات العلاج من الإدمان 4 أضعاف

مساعد وزير التضامن: صلاح تسبب في زيادة طلبات العلاج من الإدمان 4 أضعاف

بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

بالفيديو| ردا على البرلمان.. القرموطي يظهر بـ"عربة فول" على الهواء

الشاطر: فياريال الإسباني يسعى للتعاقد مع ناصر ماهر

الشاطر: فياريال الإسباني يسعى للتعاقد مع ناصر ماهر

اختيارات الوطن

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

الأكثر قراءة

عاجل