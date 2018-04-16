بالفيديو| الاعتداء على زوج ممرضة بـ"مشرط وقفا" في مستشفى بالإسماعيلية

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا، يُبرز تعرض زوج ممرضة إلى الضرب بآلة حادة "مشرط"، خلال تواجدهما في مستشفى الجامعة بمحافظة الإسماعيلية.

وقال أحمد عصام، زوجة الممرضة، إن ممرضي المستشفى قصروا في علاج زوجته، واحتد عليه أدهم وضربه بالقفا، إلا أنه عاود ورد الضربة إليه، ليضربه الأخير بمشرط.

وأضاف، أن الممرضين منعوا دخول سيارات إسعاف إلى المستشفى، وهو ما أكده احد السائقين في التقرير.

وقال عم المعتدى عليه، إنه نجل شقيقه تعرض للضرب، وتم تلفيق محضرًا له بقيامه بإتلاف تلفيات تقدر بـ100 ألف جنيه.

وردت هيام محمود، نقيب تمريض الإسماعيلية، قائلةً: "عملنا محضر ومش هنسيب حق الممرضين بتوعنا"؟