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الوطن

موجز الظهيرة| سيارات إسعاف للجان.. والسيسي يمنح "القطان" وشاح النيل

منذ 9 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
موجز الظهيرة| سيارات إسعاف للجان.. والسيسي يمنح "القطان" وشاح النيل

أحمد قطان

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثانية عشرة ظهرًا، حيث قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، إن الوزارة انتهت من وضع النقاط الرئيسية والمهمة للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية، وعلى رأسها اجتماع وزير الصحة مع قيادات المستشفيات والرعاية الحرجة لعرض الشكل النهائي.

كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسي أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، وشاح النيل، وثمن جهوده في دعم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية على مدار 14 عامًا، قضاها سفيرًا للمملكة في القاهرة، وأسهم خلالها في رعاية وتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن عمله مندوبًا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية.

السيسي يمنح أحمد القطان وشاح النيل بمناسبة انتهاء عمله سفيرا للسعودية

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