قرقاش يعلق على غياب أمير قطر عن "قمة الظهران": نتيجة طبيعية ومؤسفة

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة العربية التي عقدت، أمس، في مدينة الظهران السعودية.

وغرد على صفحته في "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء: "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها".

وأضاف قرقاش: "غياب الحكمة مستمر ومعه تستمر العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.