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الوطن

محافظ القاهرة: سوق التونسي الجديد يقضي على 5 أسواق عشوائية

منذ 20 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ القاهرة: سوق التونسي الجديد يقضي على 5 أسواق عشوائية

محافظ القاهرة

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن سوق التونسي الجديد عند افتتاحه من المقرر أن يستوعب خمسة أسواق عشوائية موجودة شمال المجزر الآلي بالبساتين في الجزء المحصور بين مقابر التونسي ومقابر الأمام الشافعي، والتي يمثل وجودها خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان وما تتضمنه من منتجات سريعة الاشتعال.

وأكد محافظ القاهرة خلال جولته لمتابعة مشروع إنشاء سوق التونسي الجديد، أنه من المقرر وفقاَ للرسومات الهندسية لتخطيط المشروع أن يضم حوالي 783 وحدة بمساحات مختلفة تناسب كافة الأنشطة ومراعاة تقسيمها إلى الأقسام المماثلة بالسوق القديم مثل أنشطة "موبيليات- سيراميك- أدوات صحية -خردة ، وخلافه"، ويشمل الخدمات كافة من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه، كما يوجد به نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به، ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، ونشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

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