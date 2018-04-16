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الوطن

تأجيل إعادة محاكمة بديع والشاطر في "أحداث الإرشاد" لـ18 أبريل

منذ 14 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل إعادة محاكمة بديع والشاطر في "أحداث الإرشاد" لـ18 أبريل

محمد بديع

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه خيرت الشاطر، و10 آخرين في قضية أحداث "مكتب الإرشاد"، الواقعة يوم 30 يونيو 2013، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص، لجلسة 18 أبريل، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية كل من المتهمين خيرت الشاطر ورشاد البيومي، نائبي مرشد الجماعة، ومهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية المعزول، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود أحمد محمود، ومصطفى عبد العظيم فهمى.

وأسندت لهم نيابة جنوب القاهرة في ختام تحقيقاتها، ارتكاب جرائم التحريض على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بالمقطم يوم 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

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