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الوطن

غدا.. افتتاح المنتدى الصيني الإفريقي للمناطق الاقتصادية

منذ 14 دقيقة
كتب: هبه صبيح
غدا.. افتتاح المنتدى الصيني الإفريقي للمناطق الاقتصادية

المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

يفتتح غدا الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي "المناطق الاقتصادية.. إنجازات وخبرات" والذي يعقد في هيلتون هليوبوليس، خلال الفترة من17 إلى 18 أبريل الجاري، بحضور وزراء وسفراء وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية من الصين وإفريقيا.

ويعقد المنتدى تحت رعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، حيث يتناول المنتدى نجاحات المناطق الاقتصادية والتجارية الصينية في الدول الإفريقية وربط الخبرات بين دول القارة السمراء والصين في هذا المجال.

يشارك في المنتدى وفوداً أجنبية من 6 دول إفريقية والوفد الاستشاري التابع للمجموعة الاستشارية الأجنبية لوزارة الخارجية الصينية وكذلك ممثلي المناطق الاقتصادية، ومسؤولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمناقشة الخبرات بين هذه الدول وتوطيد مجالات التعاون في المناطق الاقتصادية خاصة تلك المناطق المقامة من الجانب الصيني كأحد أهم الدول التي لها نجاحات في إقامة المناطق الاقتصادية في الدول الإفريقية.

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