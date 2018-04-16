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الوطن

"أبو سنة": ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن.. والحركة الملاحية تسير بانتظام

منذ 35 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"أبو سنة": ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن.. والحركة الملاحية تسير بانتظام

اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الأحمر

أكد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، أن حالة الطقس مستقرة، وأن الحركة الملاحية تسير بصورة طبيعية بجميع موانئ الهيئة، منذ صباح اليوم الأثنين الموافق 16 إبريل الحالي، لافتا إلى أن مركز عمليات الهيئة الرئيسي يتابع بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية يوميا.

وقال أبو سنة لـ"الوطن"، إن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهى عمان، والحرية 2، بوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 141 راكبا و108 شاحنات بضائع، و14 سيارة، كما غادرت السفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 290 راكبا و73 شاحنة بضائع، و9 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة الرياض وعلى متنها 297 راكب و5 شاحنات بضائع، و9 شاحنات عفش ركاب و25 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهي الرياض، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 341 راكبًا و166 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

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