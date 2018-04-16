بالصور| محافظ أسوان يتفقد مشروع شباب الخريجين بالنقرة مع بدء حصاد القمح

أجرى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم، جولة تفقدية لمشروع شباب الخريجين بقرى وادي النقرة بمركز نصر النوبة من أجل متابعة مستوى الأداء ونسب ومعدلات الحصاد الخاصة بمحصول القمح في هذا المشروع القومي الكبير والذي يضم 5 قرى تشمل 2813 أسرة من شباب الخريجين وصغار المنتفعين والمزراعيين يقومون بزراعة حوالي 17.8 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية.

وقال اللواء مجدي حجازي، إن أسوان من أولى المحافظات التي بدأت في جني وتوريد حصاد القمح حيث وصلت بشائر الموسم الحالي من المزارع بأكثر من 2600 طن حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات للمزارعيين لانتظام استلام كافة كميات القمح من المحصول الخاص بهم وخاصة أن الطاقة الاستعابية للصوامع بإجمالي 96 ألف طن جاهزة لتخزين كافة كميات الأقماح الواردة من النقرة والقوات المسلحة وهي تكفي احتياجات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.