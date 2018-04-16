وكيل "صحة الغربية" عن اعتداء ممرضات على مواطنة: "جار التحقيق معهن"

استنكر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، واقعة اعتداء ممرضات على مواطنة بوحدة "سجين الصحية"، قائلا إن المديرية الصحة جهة خدمية، تقدم خدمة صحية للمواطنين وما حدث أمر غير مقبول.

وأضاف " شرشر"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الواقعة تمت أول أمس، وعلم بها بالأمس، وكلف مدير الإدارة بالتوجه للتحقيق في الواقعة.

وأشار إلى أنه تم إبلاغه أمس بأنه تم إحالة الممرضات بصحبة رئيسة طاقم التمريض، ومدير الوحدة للتحقيق للإدلاء بأقوالهم.

ولفت إلى أن التحقيق بدأ في المديرية، وجار التحقيق في الواقعة، متوقعًا الانتهاء من التحقيق بعد غد.