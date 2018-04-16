تسجيل الدخول

الوطن

رئيسة وزراء بريطانيا: لم نشارك في قصف سوريا من أجل ترامب

اليوم PM 09:22
كتب: وكالات
رئيسة وزراء بريطانيا: لم نشارك في قصف سوريا من أجل ترامب

ماي

أفادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، بأن قرار بريطانيا توجيه ضربات ضد سوريا كان من أجل المصلحة الوطنية للبلاد وليس نتيجة ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت ماي أمام البرلمان البريطاني: "لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك، فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب ولسنا وحدنا.. ثمة تأييد دولي على نطاق واسع للإجراء الذي اتخذناه".

وسعت رئيسة الوزراء البريطانية في جلسة طارئة للبرلمان البريطاني، إلى تبرير مشاركة لندن في العدوان الثلاثي مع واشنطن وباريس على مواقع في الأراضي السورية.

 

 

أخبار متعلقة

حرق العلم الأمريكي خلال مظاهرة في بغداد احتجاجا على قصف سوريا

حرق العلم الأمريكي خلال مظاهرة في بغداد احتجاجا على قصف سوريا
إصابات بين مدنيين فلسطينيين إثر قصف مخيم درعا جنوب سوريا

إصابات بين مدنيين فلسطينيين إثر قصف مخيم درعا جنوب سوريا
سياسي روسي: قصف سوريا عدوان ثلاثي واضح أمام العالم

سياسي روسي: قصف سوريا عدوان ثلاثي واضح أمام العالم
صلاح عبدالله عن قصف سوريا: "سوريا هيا الملعب.. واللاعبين أشرار"

صلاح عبدالله عن قصف سوريا: "سوريا هيا الملعب.. واللاعبين أشرار"
وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟

وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟

التعليقات

أحدث الأخبار

"لا تنادي سيدة بهذا اللفظ".. 5 سلوكيات تجنبها إذا زرت روسيا

"لا تنادي سيدة بهذا اللفظ".. 5 سلوكيات تجنبها إذا زرت روسيا

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

بالفيديو| أنثى دب تفتتح مباراة كرة قدم في روسيا: "ستتواجد بكأس العالم"

بالفيديو| أنثى دب تفتتح مباراة كرة قدم في روسيا: "ستتواجد بكأس العالم"

فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

فرنسا تتبنى ابتكار تطبيق للرسائل المشفرة لكبار المسؤولين

الثلاثاء.. "الأعلى للثقافة" ينظم ندوة "المياه.. والتنمية المستدامة"

الثلاثاء.. "الأعلى للثقافة" ينظم ندوة "المياه.. والتنمية المستدامة"

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل