رئيسة وزراء بريطانيا: لم نشارك في قصف سوريا من أجل ترامب

أفادت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، بأن قرار بريطانيا توجيه ضربات ضد سوريا كان من أجل المصلحة الوطنية للبلاد وليس نتيجة ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضافت ماي أمام البرلمان البريطاني: "لم نفعل هذا لأن ترامب طلب منا ذلك، فعلناه لاعتقادنا أنه الشيء الصائب ولسنا وحدنا.. ثمة تأييد دولي على نطاق واسع للإجراء الذي اتخذناه".

وسعت رئيسة الوزراء البريطانية في جلسة طارئة للبرلمان البريطاني، إلى تبرير مشاركة لندن في العدوان الثلاثي مع واشنطن وباريس على مواقع في الأراضي السورية.