وزير القوى العاملة: الاهتمام بأوضاع العمال جزء أصيل من خطة الدولة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مطالب العمال للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خاصة بتطوير طرق العمل وشبكات الإنتاج يؤكد تفكيرهم في مصلحة مصر وتقدمها.

وأكد سعفان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، اهتمام القيادة السياسية ورئيس الجمهورية برعاية العمال، وتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم.

وأضاف "سعفان" أن الحكومة حريصة على الاهتمام بأوضاع العمال كونها جزء أصيل من خطة الدولة في النمو في قطاعات الصناعة وتدعيم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة، الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى مليون و634 ألفًا و217 عاملاً على مدى 41 يومًا، من بدء التسجيل فى أول مارس، حتى آخر إبريل 2018، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات.