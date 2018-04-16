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الوطن

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي التطورات الأخيرة في سوريا

منذ 37 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي التطورات الأخيرة في سوريا

أحمد أبو زيد

صرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن السفير سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً مساء اليوم من "جون سوليفان" القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي تناول التطورات الأخيرة في سوريا.

وأشارأبوزيد،  خلال بيان نشرته الصحفة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن شكري، استعرض خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكري على المسرح السوري، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود من اجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية تحت رعاية الامم المتحدة.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لاستخدام اسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت في هذا الشأن، ومطالباً بإجراء تحقيق دولي شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابي في المفاوضات.

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