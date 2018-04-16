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الوطن

محافظ بورسعيد يفتتح بطولة المصالح الحكومية

منذ 43 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يفتتح بطولة المصالح الحكومية

محافظ بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، بطولة المصالح الحكومية الرياضية، التي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للمصالح الحكومية.

حضر الافتتاح حمدي الخفيف، رئيس الاتحاد، والدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عماد البرشة، سكرتير عام الاتحاد ببورسعيد.

ويشارك في البطولة 26 فريقًا مشاركًا في مختلف الألعاب، بإجمالي 516 لاعبًا.

ورحب محافظ بورسعيد بضيوف المحافظة المشاركين بالبطولة مؤكدًا أن بورسعيد جاهزة في أي وقت على مدار العام لاستقبال البطولات والمعسكرات والوفود الرياضية خاصة أنها تمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى لاسيما بعد افتتاح المدينة الرياضية.

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