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الوطن

طارق شوقي: سنسمح للطلاب بدخول امتحان الثانوية ومعهم الكتب

اليوم AM 06:21
كتب: أحمد حامد دياب
طارق شوقي: سنسمح للطلاب بدخول امتحان الثانوية ومعهم الكتب

طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن أسئلة امتحان الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون أسئلة لقياس الفهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" أن الهدف هو أن يفهم الطالب المادة لا أن يحفظها.

وتابع شوقي: "الدليل على كده إننا هنسمح للطالب إنه يفتح الكتب في الامتحان بنظام الكتاب المفتوح".

واستطرد: "نظريًا ممكن يجاوب من بيته لكن في المرحلة الأولى إحنا هنجيبه اللجنة عشان نتأكد من شخصيته ومش هيبقى فيه عنصر بشري لأن الامتحان هنبعته للطلبة وهما هيجاوبوا على التابليت".

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