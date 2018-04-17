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الوطن

حبس تاجر بتهمة تهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية

منذ 42 دقيقة
كتب: خالد فهمي
حبس تاجر بتهمة تهريب الشباب للخارج بطرق غير شرعية

هجرة غير شرعية " صورة أرشيفية"

قررت نيابة عين شمس حبس صاحب محل بمنطقة عين شمس، بتهمة تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمزاولة "عبدالملاك. ث. ع" (55 سنة، صاحب محل، مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة)، سبق ضبطه بمزاولة نشاط إجرامي، نشاط تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية، وأنه يحتفظ بمسكنه بالعديد من المستندات التي تؤكد مزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المذكور وبحوزته جواز سفر مصري باسم أحد الأشخاص وكمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر مصرية، وبطاقات تحقيق الشخصية، وشهادات ميلاد وشهادات دراسية لأشخاص مختلفين.

وبمواجهته أقر بالاشتراك مع أحد الأشخاص "محدد وجار ضبطه" بمزاولة نشاط تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطريقة غير مشروعة، وبتطوير مناقشته اعترف بسابقة تورطه في واقعة تسفير عدد من الأشخاص بطريقة غير شرعية أواخر شهر أغسطس 2016 واختفائهم عقب ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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