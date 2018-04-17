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الوطن

ضبط عاطل بـ200 جرام "فودو" في الفيوم

منذ 16 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
ضبط عاطل بـ200 جرام "فودو" في الفيوم

مخدرات

ضبطت إدارة تأمين الطرق والمنافذ المعينين، بخدمة نقطة التفتيش الأمنية "كمين الروس"، بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، بدائرة مركز شرطة الفيوم، عاطلا بحوزته 200 جرام من جوهر الفودو المخدر، بقصد الاتجار، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بضبط  "ثابت. ع. ث"، (29سنة - عاطل)، ومقيم بمنطقة بولاق بمحافظة القاهرة، والسابق اتهامه في 3 قضايا سلاح أبيض، ومخدرات، وبحوزته 200 جرام من جوهر الفودو المخدر، ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا، في أثناء استقلاله إحدى سيارات الأجرة.

وأفاد البيان الأمني، أن المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وكلفت إدارة البحث الجنائي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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