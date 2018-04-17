وكيل "إسكان النواب": البناء الموحد يعيد حق المواطن ويتيح استخراج الرخص

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إن قانون البناء الموحد يعيد حق المواطن في استخراج رخص البناء دون تعقيدات.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن فلسفة إنشاء قانون البناء الموحد الجديد هي التيسير على الموطنيين في استخراج رخص البناء وفي مواعيد حددها لاتزيد عن 30 يومًا و7 أيام لاستخراج بيان الصلاحية.

وأشار "عبدالعزيز"، إلى أن الآلية التي حددها القانون تسمح باستخراج رخص البناء بصورة محترمة دون الاصطدام مع المحليات ومكاتب الإسكان في الأحياء والمراكز الوحدات القروية التي تسمح بتفنن البعض في وضع العوائق أمام الموطنيين.

وتابع وكيل لجنة الإسكان: "القانون المقترح يتم استخراج الرخص فيه عن طريق آلاف المكاتب الاستشارية الهندسية على مستوى الجمهورية".

وأوضح ووكيل اللجنة، أنه بالإضافة لذلك فالقانون الجديد يتميز بإعادة تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات ببن وزارة التنمية المحلية وأجهزتها وبين وزارة الزراعة، حتى لا يضيع حق الدولة والمواطن لشيوع المسؤلية وعدم تحديدها بين الوزارتيين.