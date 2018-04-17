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الوطن

اليوم.. نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان في قضية حوار هشام جنينة

منذ 16 دقيقة
كتب: الوليد إسماعيل
اليوم.. نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان في قضية حوار هشام جنينة

دار القضاء العالي

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الصحفي معتز ودنان في الاتهامات المنسوبة له بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

ويتعلق التحقيق مع "ونان" بحوار أجراه مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عقب واقعة الاعتداء عليه في منطقة القاهرة الجديدة قبل عدة أسابيع.

وألقي القبض على "ودنان" بإذن ضبط وإحضار صادر من نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه وقررت حبسه احتياطيا.

يذكر أن المستشار هشام جنينة، يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري في اتهامات منسوبة له بنشر أخبار كاذبة تسيء للمؤسسة العسكرية في الحوار الذي أجراه مع الصحفي معتز ودنان ونشر في موقع "هافينجتون بوست عربي".

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