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الوطن

رئيس "اتحاد عمال مصر" عن قانون "تنظيم القومي للمرأة": طفرة تشريعية

منذ 23 دقيقة
كتب: حسام حربى
رئيس "اتحاد عمال مصر" عن قانون "تنظيم القومي للمرأة": طفرة تشريعية

النائب جبالى المراغى

قال النائب جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة، إن صدور قانون المجلس القومي للمرأة ما هو إلا نتيجة كفاح ونضال العديد من نساء مصر علي رأسهم القياده النسائية الشابة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أضافت بصمات واضحة في تغيير سياسة المجلس والتعامل الحقيقي على الأرض.

وأضاف "المراغي"، في بيان صادر اليوم، "قانون المجلس القومي للمرأة يعد تتويجاً جديدا للمرأة للحصول على حقوقها الدستورية وتمكينها في شتي المجالات لتضع لمساتها للنهوض بالمجتمع وإبراز قدراتها في نيل حقوقها المختلفة وتمكينها من أداء دورها"، وطفرة تشريعية جديدة".

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