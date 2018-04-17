تسجيل الدخول

الوطن

وزير الخارجية يصل بوروندي لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

منذ 27 دقيقة
كتب: أكرم سامي
وزير الخارجية يصل بوروندي لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

وزير الخارجية سامح شكري

وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، لبحث العلاقات الثنائية مع بوروندي وسبل تعزيزها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر بدعم وتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل عام، فضلاً عن حرص مصر على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، والتنسيق الثنائي تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مياه النيل والأوضاع في القارة الأفريقية.

ويلتقي شكري خلال الزيارة بكبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية "بيير نكورونزيزا"، ويجري مباحثات مع وزير الخارجية، ورئيسي غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية المقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى الأشقاء في الدول الأفريقية.

أخبار متعلقة

شكري: التصعيد العسكري بسوريا سابقا لم يؤت نتائجه وساعد في نشر الإرهاب

شكري: التصعيد العسكري بسوريا سابقا لم يؤت نتائجه وساعد في نشر الإرهاب
سامح شكري: لا نعتبر الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة فشلا

سامح شكري: لا نعتبر الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة فشلا
سامح شكري: القمة العربية نجحت في تفعيل التضامن العربي المشترك

سامح شكري: القمة العربية نجحت في تفعيل التضامن العربي المشترك
القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "شكري" الوضع في سوريا

القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "شكري" الوضع في سوريا

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

مدير "القاهرة الخديوية": "الشريفين" يضم 9 عقارات ذات طابع معماري متميز

مدير "القاهرة الخديوية": "الشريفين" يضم 9 عقارات ذات طابع معماري متميز

الخميس.. الفنان وائل جسار ضيف "عائشة" على "صدى البلد"

الخميس.. الفنان وائل جسار ضيف "عائشة" على "صدى البلد"

غرامة مالية وقطع الخدمة عن المخالفين لقرار حظر رش المياه بشوارع المنيا

غرامة مالية وقطع الخدمة عن المخالفين لقرار حظر رش المياه بشوارع المنيا

تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية

تدريب 200 سيدة بقرى المنيا على حرفة الخيامية

وزير ليبي يدعو من القاهرة لعودة المهجرين وتحقيق مصالحة شاملة

وزير ليبي يدعو من القاهرة لعودة المهجرين وتحقيق مصالحة شاملة

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل