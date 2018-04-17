وزير الخارجية يصل بوروندي لمناقشة عدد من القضايا المشتركة

وصل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، لبحث العلاقات الثنائية مع بوروندي وسبل تعزيزها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر بدعم وتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل والقارة الأفريقية بشكل عام، فضلاً عن حرص مصر على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في المجالات كافة، والتنسيق الثنائي تجاه عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف مياه النيل والأوضاع في القارة الأفريقية.

ويلتقي شكري خلال الزيارة بكبار المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية "بيير نكورونزيزا"، ويجري مباحثات مع وزير الخارجية، ورئيسي غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية المقدمة من مصر إلى بوروندي في إطار برامج ومشروعات الدعم التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى الأشقاء في الدول الأفريقية.