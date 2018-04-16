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الوطن

القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "شكري" الوضع في سوريا

منذ 43 دقيقة
كتب: أكرم سامي
القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع "شكري" الوضع في سوريا

سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية تلقى اتصالاً، مساء اليوم، من بول سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي تناول التطورات الاخيرة في سوريا.

واستعرض الوزير شكري خلال الاتصال تقييم مصر للتصعيد العسكري على المسرح السوري، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود من أجل دفع العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفقاً للمرجعيات الدولية، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية، أكد خلال الاتصال رفض مصر الكامل لاستخدام أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مشيراً إلى موقف مصر الثابت في هذا الشأن.

وطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف للتحقق من صحة استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بهدف توجيه دفعة للعملية السياسية وتشجيع جميع الأطراف على الانخراط الإيجابي في المفاوضات.

 

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