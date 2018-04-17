مقتل 30 من مليشيات "القاعدة" في الصومال

قتلت القوات المسلحة الصومالية 30 من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في إقليم هيران وسط البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

جاء ذلك في عملية أمنية مخططة نفذتها القوات المسلحة الوطنية في عدة مناطق تابعة لإقليم هيران.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الوطنية لإقليم هيران، محمد نور، في حديث لوسائل إعلام الدولة، أنهم نفذوا عملية أمنية تكللت بالنجاح ، حيث قتلوا حوالي 30 من مليشيات الشباب المتمردة، والاستيلاء على معدات عسكرية كانت بحوزتهم.

وأضاف محمد نور، أنهم تمكنوا من السيطرة على عدة مناطق كانت تفرض فيها تلك المليشيات معاناة على السكان المحليين.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أنه جرى تنفيذ العملية الأمنية في الطرق الرابطة بين مدن بلدوينا ومحاس ومتبان.

وقد بدأ مؤخراً في إقليم هيران عمليات أمنية مخططة للقضاء على مليشيات الشباب والتي اعتادت السطو على مواشي من السكان المحليين.