تسجيل الدخول

الوطن

غرق طفل أثناء استحمامه بالنيل بـ"نجوع المعادي" في أسيوط

منذ 25 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
غرق طفل أثناء استحمامه بالنيل بـ"نجوع المعادي" في أسيوط

صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل برفقة أشقاءه وأقاربه بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري في أسيوط وجاري انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نجوع المعادي بغرق "أ. م" 14 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي مقيم قرية العتمانية وذلك أثناء استحمامه بالنيل بمنطقة عزبة سرور بصحبة أشقائه وأقاربه، وجاري انتشال الجثة.

وتم التحفظ على 6 أطفال كان برفقة المجني عليه لسؤالهم حول ملابسات الحادث وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أخبار متعلقة
أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده

أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده
"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. وفد من أمن أسيوط يزور دور رعاية المسنات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. وفد من أمن أسيوط يزور دور رعاية المسنات
غدا.. "أمن أسيوط" يجري قرعة الحج باستاد الأربعين

غدا.. "أمن أسيوط" يجري قرعة الحج باستاد الأربعين
أمن أسيوط يبدأ إجراء قرعة الحج باستاد الأربعين

أمن أسيوط يبدأ إجراء قرعة الحج باستاد الأربعين
فوز 1431 من المتقدمين لقرعة الحج بمديرية أمن أسيوط

فوز 1431 من المتقدمين لقرعة الحج بمديرية أمن أسيوط
محلب يستعرض المشروعات القومية في جامعة أسيوط: لا تنمية بدون أمن

محلب يستعرض المشروعات القومية في جامعة أسيوط: لا تنمية بدون أمن
"أمن أسيوط" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد أحمد" و"الجعافرة"

"أمن أسيوط" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد أحمد" و"الجعافرة"
"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة

"أمن أسيوط" ينهي استعداداته لتأمين احتفالات عيد القيامة

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية" خلال رمضان

عادل إمام يلتقي سمير غانم في "عوالم خفية" خلال رمضان

"اليماني": إيران مستمرة في التدخل بشؤون اليمن

"اليماني": إيران مستمرة في التدخل بشؤون اليمن

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البوروندي

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البوروندي

بالصور| ضبط 400 كجم لحوم فاسدة بالفيوم

سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء منطقة حرة بمدينة نويبع بات واقعا

سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء منطقة حرة بمدينة نويبع بات واقعا

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل