غرق طفل أثناء استحمامه بالنيل بـ"نجوع المعادي" في أسيوط

لقي طفل مصرعه غرقا أثناء استحمامه بمياه النيل برفقة أشقاءه وأقاربه بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري في أسيوط وجاري انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نجوع المعادي بغرق "أ. م" 14 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي مقيم قرية العتمانية وذلك أثناء استحمامه بالنيل بمنطقة عزبة سرور بصحبة أشقائه وأقاربه، وجاري انتشال الجثة.

وتم التحفظ على 6 أطفال كان برفقة المجني عليه لسؤالهم حول ملابسات الحادث وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.