وزير التعليم: كثافة الفصل الدراسي في مصر ليست بعيدة عن المعدل العالمي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن متوسط كثافة الفصل الدراسي المصري حوالي 50 طالبا، موضحًا أنه ليس بعيدًا عن المعدل العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائة "صدى البلد"، أن الفصول في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية تستوعب كثافات فوق طاقتها، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع المحافظين لتوفير الأراضي، للتغلب على هذه المشكلة.

وتابع، أن للمدرس نصيب الأسد عند الوزارة، مُشيرًا إلى أنها حريصة على توفير التدريب اللازم له لتطوير مهاراته.

وأشار إلى أن الوزارة تحاول تحسين دخل المعلمين، حتى يعيشوا حياة مجتمعية مطمئنة تجعلهم يؤدون دورهم بشكل أفضل.