تسجيل الدخول

الوطن

وزير التعليم: كثافة الفصل الدراسي في مصر ليست بعيدة عن المعدل العالمي

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف سليمان
وزير التعليم: كثافة الفصل الدراسي في مصر ليست بعيدة عن المعدل العالمي

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن متوسط كثافة الفصل الدراسي المصري حوالي 50 طالبا، موضحًا أنه ليس بعيدًا عن المعدل العالمي.  

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائة "صدى البلد"، أن الفصول في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية تستوعب كثافات فوق طاقتها، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع المحافظين لتوفير الأراضي، للتغلب على هذه المشكلة.

وتابع، أن للمدرس نصيب الأسد عند الوزارة، مُشيرًا إلى أنها حريصة على توفير التدريب اللازم له لتطوير مهاراته. 

وأشار إلى أن الوزارة تحاول تحسين دخل المعلمين، حتى يعيشوا حياة مجتمعية مطمئنة تجعلهم يؤدون دورهم بشكل أفضل.

أخبار متعلقة

طارق شوقي: سنسمح للطلاب بدخول امتحان الثانوية ومعهم الكتب

طارق شوقي: سنسمح للطلاب بدخول امتحان الثانوية ومعهم الكتب
طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات
طارق شوقي: الحكومة تدرس دمج التعليم الأزهري للعام

طارق شوقي: الحكومة تدرس دمج التعليم الأزهري للعام
طارق شوقي: نبحث مع "الاتصالات" إعفاء المواطنين من تكلفة إنترنت التابلت

طارق شوقي: نبحث مع "الاتصالات" إعفاء المواطنين من تكلفة إنترنت التابلت
طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب

طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب
طارق شوقي: توقيع قرض البنك الدولي لدعم التعليم الجمعة المقبل

طارق شوقي: توقيع قرض البنك الدولي لدعم التعليم الجمعة المقبل
طارق شوقي: مشروع إصلاح التعليم مقسم على 5 سنوات

طارق شوقي: مشروع إصلاح التعليم مقسم على 5 سنوات

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

ترامب يشير إلى خمسة أماكن قيد الدرس للقاء كيم جونج أون

ترامب يشير إلى خمسة أماكن قيد الدرس للقاء كيم جونج أون

عاجل| واشنطن: لدينا معلومات باستخدام غازي السارين والكلور في هجوم دوما

عاجل| واشنطن: لدينا معلومات باستخدام غازي السارين والكلور في هجوم دوما

منفذ هجوم فنلندا: كنت في "حرب على النساء"

منفذ هجوم فنلندا: كنت في "حرب على النساء"

عاطف يعقوب: إصدار قانون حماية المستهلك سيقضي على الإعلانات المضللة

عاطف يعقوب: إصدار قانون حماية المستهلك سيقضي على الإعلانات المضللة

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني بفلوريدا وكيم يونج أون محور اللقاء

ترامب يستقبل رئيس الوزراء الياباني بفلوريدا وكيم يونج أون محور اللقاء

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل