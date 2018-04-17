استكمال حملة "نحو تأمين صحي شامل" بإعلام بورسعيد

يستكمل مجمع أعلام بورسعيد سلسلة ندوات ضمن حملة "نحو تأمين صحي شامل" في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت مرفت الخولي، مدير المجمع ومدير عام إعلام القناة، إن الحملة تستهدف كافة الفئات للتعريف بالقانون الجديد للتأمين الصحي الشامل والذي سيجرى تطبيقه بمحافظة بورسعيد بنهاية يونيو المقبل.

يأتي ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور سعيد محمود مدير عام التأمين الصحي لفرع القناة وسيناء والذي يحرص على المشاركة في برنامج التوعية لتعريف المواطنين بالقانون الجديد وحقوق المواطن تحت مظلته وجهود الدولة المبذولة لتطبيق القانون.

وأضافت أن الندوة تناولت أهم المكاسب التي سيحصل عليها المواطن من تطبيق القانون الجديد، وطرح أبعاد القانون.

وأوضح الدكتور سعيد محمود مدير عام التأمين الصحي لفرع القناة وسيناء، أنه قائم على فصل التمويل عن الخدمة الطبية من خلال ثلاث هيئات هي هيئة مقدمي الخدمة والتي ستضم المستشفيات والعيادات، والهيئة القومية للتأمين الصحي كجهة ممولة، وهيئة الرقابة والاعتماد كجهة مراقبة تضمن اعتماد المستشفيات وتقديم مستوى جيد من الخدمة.

واستكمل أن القانون الجديد سيشمل 100% من المواطنين حتى ممن هم تحت خط الفقر من خلال المعايير التي وضعتها التأمينات الاجتماعية التي تحدد من يندرج تحت تلك الفئة لتتولى الدولة دفع الاشتراك عنه لكي ينتفع بالتأمين الصحي والخدمة الطبية، والتي ستتم على ثلاث مستويات طبية تبدأ بالرعاية الأولية من خلال عيادات تعمل بنظام طب الأسرة وتشمل جميع التخصصات الطبية ليتم من خلالها علاج الأسرة وتحويل الحالة إلى المستشفى إذا استدعى الأمر.

وتابع أنه جرى تخصيص مستشفى التضامن لعلاج مرضى الأورام من الكبار، كما تم تخصيص مستشفى المبرة للجراحات العامة.

وأوضح الدكتور سعيد محمود أن مستشفيات الفرع تمر بمرحلة تطوير للبنية التحتية وقد شعر بذلك أهالي المحافظة وسيجنون ثمارها بعد انتهاء أعمال الترميم وتطبيق العمل بالقانون الجديد.

وفي ختام الندوة أجاب الدكتور سعيد محمود على أسئلة المواطنين واستفساراتهم، وطالب المواطنين بالإسراع بتدوين بياناتهم في الحصر السكاني للمحافظة لسهولة الانتفاع بالخدمة.