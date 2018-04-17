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الوطن

وزير التعليم: "المشاكل كلها مش هتتحل مرة واحدة.. لازم الناس تصبر"

أمس PM 11:46
كتب: عبد الرحمن خالد
وزير التعليم: "المشاكل كلها مش هتتحل مرة واحدة.. لازم الناس تصبر"

طارق شوقي

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تستطيع أن تنهض وتكون "أد الدنيا" مثلما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن ستنهض بأولادها في حالة واحدة عندما يتعلمون بشكل صحيح، وأصبح لديهم مهارات حقيقية، وليست شهادات فقط.

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته في برنامج "كل يوم" أن هناك مشاكل هائلة في قطاع التعليم، وتكرارها لا يجدي بفائدة، والوزارة استمعت للمشاكل ملايين المرات، موضحا أن حل المشاكل يحتاج إلى صبر.

وتابع: "نحن نعترف أن فيه مشاكل بس مش هتتحل كلها مرة واحدة، لازم الناس تصبر شوية، وإحنا نحط خطة لحل المشاكل بس محتاجين الصبر".

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