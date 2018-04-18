تسجيل الدخول

الوطن

الآلاف من أهالي كفر المصيلحة يشيعون جثمان شهيد مطاردة الفرافرة

منذ 52 دقيقة
كتب: محمود الحصري
الآلاف من أهالي كفر المصيلحة يشيعون جثمان شهيد مطاردة الفرافرة

الالاف من أهالي قرية كفر المصيلحة يشيعون جثمان الشهيد نقيب أحمد السرسي وسط هتافات " الشهيد حبيب الله

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر المصيلحة، بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد نقيب أحمد عبد الرحيم السرسي، الضابط بوحدة التدخل السريع والذي استشهد في مطاردة مع مطلوبين بمنطقة البويطي بالقرب من الفرافرة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد الشناوي بالقرية وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بالقرية بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أسامة سعودى نائب مدير أمن المحافظة.

وردد الأهالي العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك من جديد".

وأصيب والدة ووالد الشهيد بانهيار وصدمة فور سماعهم الخبر، حيث إن الشهيد الابن الأكبر لعائلته بين شقيقان آخرين وغير متزوج.

وقال محمد الحناوي خال الشهيد، إن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والطيبة بين أهالي القرية وكان متواجد بالقرية منذ 10 أيام ويبلغ من العمر 26 عاما.

أخبار متعلقة

أهالي الفيما بأسيوط يشيعون جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركي"

أهالي الفيما بأسيوط يشيعون جثمان الشهيد "محمد أبو العلا تركي"
المئات يشيعون جثمان الشهيد المقدم أحمد الخولي بشبرا الخيمة

المئات يشيعون جثمان الشهيد المقدم أحمد الخولي بشبرا الخيمة
أهالي "البرامون" بالدقهلية في انتظار وصول جثمان الشهيد النقيب أشرف جاد

أهالي "البرامون" بالدقهلية في انتظار وصول جثمان الشهيد النقيب أشرف جاد
النيابة العامة بكوم أمبو تأمر بدفن جثمان الشهيد الصرفي

النيابة العامة بكوم أمبو تأمر بدفن جثمان الشهيد الصرفي
بالصور| أهالي سملا "بالغربية" يشيعون جثمان الشهيد "محمد إبراهيم"

بالصور| أهالي سملا "بالغربية" يشيعون جثمان الشهيد "محمد إبراهيم"
أهالي كفر الزيات بالغربية ينتظرون وصول جثمان الشهيد مرسي محمد مرسي

أهالي كفر الزيات بالغربية ينتظرون وصول جثمان الشهيد مرسي محمد مرسي

التعليقات

«شيكابالا» فى «المونديال» على حساب مصطفى فتحى

أحدث الأخبار

شوقي: عادل إمام لما قال "بلد شهادات صحيح" كان التعليم أفضل من الآن

شوقي: عادل إمام لما قال "بلد شهادات صحيح" كان التعليم أفضل من الآن

«عبدالعال» لـ«النواب المزوغين»: الانتخابات قربت.. واعملوا حساب المنافسين

«عبدالعال» لـ«النواب المزوغين»: الانتخابات قربت.. واعملوا حساب المنافسين

شوقي عن نظام التعليم الجديد: "هندي الطالب الامتحان وهو داخل اللجنة"

شوقي عن نظام التعليم الجديد: "هندي الطالب الامتحان وهو داخل اللجنة"

عضو مجلس الصيادلة: "أتحدى النقيب في الدعوة لجمعية عمومية"

عضو مجلس الصيادلة: "أتحدى النقيب في الدعوة لجمعية عمومية"

اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن قريتين بغرب الأقصر لإجراء أعمال صيانة

اليوم.. قطع التيار الكهربائي عن قريتين بغرب الأقصر لإجراء أعمال صيانة

اختيارات الوطن

"كدة يا قلبي".. "البكاء" موال حزين يجمع شيرين ومحبيها

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

محاكمة صورية لـ«الختان»: حبس الأب والأم والطبيب

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

«أميمة».. «أتخن سيدة فى مصر» تحلم بـ«حياة جديدة»

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

الحيوانات أيضاً تلاحقها الأمراض المزمنة: فشل كلوى و«لوكيميا» وجلطات

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

خلاصة مغامرات «ابن الليثى» فى شوارع المحروسة: مصر جميلة

الأكثر قراءة

عاجل