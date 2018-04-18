الآلاف من أهالي كفر المصيلحة يشيعون جثمان شهيد مطاردة الفرافرة

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر المصيلحة، بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، جثمان الشهيد نقيب أحمد عبد الرحيم السرسي، الضابط بوحدة التدخل السريع والذي استشهد في مطاردة مع مطلوبين بمنطقة البويطي بالقرب من الفرافرة.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد الشناوي بالقرية وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بالقرية بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أسامة سعودى نائب مدير أمن المحافظة.

وردد الأهالي العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، وحياة دمك يا شهيد لنجيب حقك من جديد".

وأصيب والدة ووالد الشهيد بانهيار وصدمة فور سماعهم الخبر، حيث إن الشهيد الابن الأكبر لعائلته بين شقيقان آخرين وغير متزوج.

وقال محمد الحناوي خال الشهيد، إن الشهيد كان يتسم بحسن الخلق والطيبة بين أهالي القرية وكان متواجد بالقرية منذ 10 أيام ويبلغ من العمر 26 عاما.