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الوطن

بالفيديو| طالب ثانوي يشوه وجه طفل.. والأخير: "مش عاوزه يقرب مني"

اليوم AM 12:21
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| طالب ثانوي يشوه وجه طفل.. والأخير: "مش عاوزه يقرب مني"

الطفل المعتدى عليه

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا تليفزيونيًا، خلال تقديم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، حول طفل في المرحلة الابتدائية تعرض وجهه للتشويه بآلة حادة من قِبل طالب بالمرحلة الثانوية.

وقال الطفل الذي يُدعى صهيب، إن زميلًا له في الفصل، جاء بشقيقه لكي يعتدي عليه، لأنه "أدلى بشهادة حق". 

وأضاف أنه ضُرب من نفس الشخص في الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وفي المرة الثانية قال له: "أنا هخليك تفتكرني طول العمر"، واعتدى عليه بآلة حادة. 

وانهار الطفل في البكاء، وقال: "أنا عاوز حقي، وعاوزه يبعد عنه، عشان خايف يضربني". 

وقال والد الطفل، إن التقرير الطبي صدر بقرار علاج للطفل لمدة تقل عن 21 يومًا، مضيفًا: "لو هيقعد جنب أي حد في مواصلة عامة هيقولوا عليه متشرد ويبعدوا عنه". 

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