وزير التعليم: النظام الجديد يهدف إلى تحرير الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستُهدى طلاب السنة الثانوية الأولى 700 ألف تابلت مجانًا، مضيفًا أن الوزارة لن تسترده من الطلاب بعد إنتهائهم من المرحلة الثانوية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أن النظام التعليمي الجديد يهدف إلى تحرير الطلاب من الضغوط، موضحًا أنه سيبدأ من السنة التعليمية الأولى للأطفال، كما سيُطبق على الأجيال الأكبر في السن، لإنقاذهم من ثقافة التلقين على حد قوله.

وتابع: "التعليم مش المفروض يبقى علقة، ولازم نخفف الضغوط من على الطلاب".