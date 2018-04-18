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الوطن

"تحيا مصر" عن زيادة رواتب الوزراء: قرارات غير مدروسة "تستفز المواطن"

اليوم AM 09:27
كتب: نرمين عفيفي
"تحيا مصر" عن زيادة رواتب الوزراء: قرارات غير مدروسة "تستفز المواطن"

الدكتور وائل الشهاوي

استنكر حزب "تحيا مصر"، في بيان عنه، القرار الذي أصدره مجلس النواب بشأن الموافقة على زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور وائل الشهاوي، أمين عام الحزب، إن الحكومة لم تكتفي برفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم العلاوات إلى أصحاب المعاشات، بل طعنت عليه أمام محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، والأكثر من ذلك زادت مرتبات أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب ووكيليه ومنحتهم معاش من أموال أصحاب المعاشات.

وأضاف الشهاوي، أنه في الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه، والذي ندرك أهميته، يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلي مجلس النواب والمحافظين راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلين للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه قابلين للزيادة، بخلاف البدلات ويتقاضون معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب.

وطالب أمين عام "تحيا مصر" البرلمان والحكومة، بمراعاة مشاعر المواطنين وظروفهم الاقتصادية بخاصة وأننا مقبلين على بداية عام مالي تزيد معه الأسعار بعد خفض الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية والعمل على عدم استفزاز المواطن بتلك القرارت غير المدروسة، وأنه الأولى الاهتمام بتدبير الموارد اللازمة لرفع رواتب ومعاشات المواطنين بدلا من التركيز على زيادة شريحة لا تحتاج لزيادة بأي شكل من الأشكال.

 

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