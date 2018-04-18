نائب بـ"لجنة الإسكان": 47 ألف منزل صدر بحقهم قرارات إزالة بالجمهورية

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 47 ألف منزلا على مستوى الجمهورية "آيل للسقوط" وصدر بحقهم قرارات إزالة، وليس 90 ألف منزل كما يتم تداوله.

وأضاف محمود، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن معظم العمارات الآيلة للسقوط مخالفة، والجزء الثاني عمارات الإيجار القديم، والجزء الثالث العمارات التي ليس بها صيانة.

وتابع محمود، أنه في حالة تنفيذ إزالة المنازل الآيلة للسقوط يمتنع المواطنين عن التنفيذ، ويعرقلون القرارات ويعتصمون داخل المنازل، لأنهم ليس لديهم بديل.