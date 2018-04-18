حبس عاطلين بتهمة سرقة شركة مهندس معماري في مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 6 أجهزة لاب توب و3500 جنيه من داخل شركة مهندس معماري باحدى الشركات، يفيد باكتشافه سرقة 6 جهاز " لاب توب"، 9 دفاتر شيكات، ومبلغ مالي 3500 جنية من داخل خزينة الشركة، من داخل الشركة ملكه، ولم يتهم أو يشتبه في احد بإرتكاب الواقعة.

وتبين أن وراء ارتكابها كلا من مصطفى.ع.م.ك. 27 سنة سائق سابق بذات الشركة، واحمد .ر.س 21 سنة عاطل، وعقب تقنين الاجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقرر الأول انه نظرا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية بالخزينة ومكان الاحتفاظ بمفتاحها داخل مقر الشركة خطط لسرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، وتمكنا من دخول الشركة باستخدام نسخة من المفتاح الأصلي، والذي سبق له الاحتفاظ به إبان عمله بالشركة.