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الوطن

مجدي يعقوب يفتتح مؤتمر "البحث والإبداع" بالجامعة الأمريكية

منذ 35 دقيقة
كتب: أميرة فكري وأحمد ابو ضيف
مجدي يعقوب يفتتح مؤتمر "البحث والإبداع" بالجامعة الأمريكية

الدكتور مجدي يعقوب

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر السنوي للبحث والإبداع، احتفالا بالتميز في الأبحاث الجامعية وريادة الأعمال والإنجاز الإبداعي، بالقاهرة الجديدة.

يهدف المؤتمر إلى الاحتفال بأبحاث أعضاء هيئة التدريس وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى الإنجازات الإبداعية بشتى المجالات بالجامعة. ويشمل المؤتمر مختلف الأبحاث والتصميمات ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والأنشطة الإبداعية التي أثبتت قدرتها على النمو والنجاح على مدار الأعوام في الجامعة.

يستضيف المؤتمر السنوي للبحث والإبداع نخبة من الأخصائيين والخبراء والأكاديميين، ويلقي الكلمة الرئيسية الافتتاحية السير مجدي يعقوب، أستاذ جراحة القلب ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب عن الإبداع وكونه هدف صعب المنال، كما يلقي خالد حبيب، الإذاعي والخبير في إدارة الأعمال محاضرة بعنوان "جعلوني مبدعاً".

وفي الاحتفالية الختامية، ستقام ندوة بعنوان "الاحتفال بالفشل" يتحدث فيها الدكتور عمرو شعراوي، أستاذ الفيزياء ورئيس مجلس الجامعة، والدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للبحث والابتكار والإبداع بالجامعة، والدكتورة هدى مصطفى، مديرة مركز التعلم والتدريس. 

 وخلال المؤتمر سيتم عقد مسابقتين تصل جائزة أحدهما إلى ما يعادل 2000 دولار، بالإضافة إلى جائزة التخصصات التي تمنح ما يعادل 20.000 دولار إلى القسم أو الدرجة الفائزة.

 

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