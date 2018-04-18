"الزراعة": حصاد 550 ألف فدان قمح حتى الآن

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن موسم حصاد القمح، يوضح حصاد 550 ألف فدان، منذ بدء الحصاد من إجمالي مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و260 ألف فدان.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، بوزارة الزراعة، إنه جاري الحصاد وحصر المساحات التي يتم حصادها يوميا من قبل مديريات الزراعة، بالإضافة إلى المتابعة اليومية لعمليات توريد المحصول لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدا أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التسويق تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد.

فيما تواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لشئون المديريات الزراعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والخاصة بمتابعة عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها في القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح.