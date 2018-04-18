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الوطن

بدء جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين في «أحداث الإرشاد»

منذ 24 دقيقة
كتب: علاء يوسف
بدء جلسة إعادة محاكمة «بديع» وآخرين في «أحداث الإرشاد»

المستشار محمد شيرين فهمي

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد".

تعود الواقعة إلى يوم 30 يونيو من العام 2013، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط مكتب الإرشاد بحي المقطم بالقاهرة، أسفرت عن سقوط نحو 12 قتيلا.

ويواجه المتهمون في القضية، تهمًا بـ"القتل والتحريض عليه، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف لترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" وذلك أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

ويحاكم في القضية محمد بديع، ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق- "توفي في سبتمبر 2017"-، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ورضا فهمي، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

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