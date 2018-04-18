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الوطن

ختام حلقات المرحلة الثالثة من شاعر المليون

منذ 35 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
ختام حلقات المرحلة الثالثة من شاعر المليون

ارشيفية

في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، انطلقت ثاني وآخر حلقات المرحلة الثالثة من برنامج شاعر المليون في موسمه الثامن، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي على مسرح شاطئ الراحة بدأت أحداث الحلقة التي حضرها كل من معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عدد من أسرة اللجنة، وعدد من الشعراء والنقّاد الخليجيين والإعلاميين العرب، وجمهور ملأ مدرّجات المسرح، ولم يغب عن الحضور أعضاء من السلك الدبلوماسي الذي ينتمي للدول التي يمثلها الشعراء، وكذلك المشتغلون في حقل الثقافة من بعض تلك الدول.

وقبل المنافسة بين الشعراء الست؛ أعلن المقدّمان حسين العامري وأسمهان النقبي عن الشاعرين الفائزين بتصويت الجمهور عن الحلقة الماضية، فانضم إلى قائمة الشعراء الأخيرة متعب النصار الشراري وعلي سالم الهاملي، إثر حصول الأول على 58% من الأصوات، وحصول الثاني على 56%.    

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