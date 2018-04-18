"ترامب" ينفي عزل كومي من منصبه بسبب روسيا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI جيمس كومي من منصبه بسبب تحقيقه الخاص بروسيا، وذلك حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكتب ترامب في صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "جيمس كومي المراوغ، أسوأ مدير لمكتب التحقيقات الفدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، وعزله ليس بسبب التحقيق المزور بشأن روسيا، وعلى فكرة لم يكن هناك أي تآمر (ما عدا الديمقراطيين)".

وكان جيمس كومي قد أعلن في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي أقاله بسبب التحقيق في مزاعم اتصالات فريق ترامب بروسيا أثناء حملته الانتخابية في عام 2016.

وجاء تصريحات كومي هذا عشية صدور كتاب ذكرياته تحت عنوان "ولاء أكبر: الحقيقة والأكاذيب والزعامة".