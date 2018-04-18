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روسيا تقترح تعديلات على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
روسيا تقترح تعديلات على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

منظمة حظر ااستخدام الأسلحة الكيميائية - أرشيفية

اقترح الوفد الروسي على منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، وضع تعديلات على قائمة المواد الكيميائية المدرجة في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء في وثيقة قدمها وفد روسيا أثناء جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "نظرًا لعدد كبير من المنشورات العلمية عن المواد الكيميائية السامة، التي صدرت في الأعوام الـ 20 الأخيرة والتي تشكل خطرًا على أهداف المعاهدة حول الأسلحة الكيميائية، توصي روسيا الاتحادية أنه ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

"على مدير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وضع وتقديم مشروع قرار للمجلس التنفيذي في الجلسة المقبلة، يسمح بوضع تعديلات على مرفق "المعاهدة" يضمن قائمة المواد الكيميائية، وذلك وفقا للفقرة 5 من المادة 15 للمعاهدة".

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