تجديد حبس المعتدي على طبيبة بوحدة صحية بالغربية 15 يوما

قال مجدى أبو حسين، محامي نقابة الأطباء الفرعية بالغربية، إن محكمة جنح طنطا، قررت اليوم، تجديد حبس المتهم بالتعد على طبيبة بوحدة شبرا النملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأكد في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة لن تتنازل عن حق الطبيبة، وستسلك كافة الطرق القانونية، للحصول على حقوقها، إلى جانب أن النقابة ستدعى مدنيا قبل المتهمين للتعويض عما أصابها من أضرار نفسية ومادية.

تعود أحداث الواقعة، عندما قام زوج مصابة في حادث موتوسيكل بالتعدي على الدكتورة ضحى عادل، طبيبة بوحدة شبرا النملة الصحية، التابعة لإدارة طنطا، وإصابتها إصابات بالغة في جسدها، وذلك أثناء طلبها منهم مغادرة غرفة الطوارئ للتمكن من عمل الإسعافات اللازمة للمصابة لحين استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي لصعوبة حالتها.