"البحث عن أم كلثوم" يفتتح "أيام القاهرة السينمائية" في "الزمالك"

تعرض سينما الزمالك، يوم الإثنين المقبل، فيلم "البحث عن أم كلثوم" للمخرجة الإيرانية شيرين نيشات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من أيام القاهرة السينمائية التي تنطلق في الفترة من 23 حتى 29 أبريل الجاري.

يغوص الفيلم في حياة أشهر مطربات الوطن العربي على مدى التاريخ؛ كوكب الشرق (أم كلثوم). ويستعرض لنا قوتها كامرأة تمكنت من اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، الدينية، السياسية والوطنية داخل مجتمعها الشرقي، وذلك في صحبة مخرجة إيرانية تحاول صنع فيلم عنها، وتبحث عن ممثلة مناسبة للقيام بالدور حتى تجد ضالتها المنشودة مع غادة.

عرض الفيلم العالمي الأول بالدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن برنامج أيام فينيسيا، وشارك في الدورة الـ42 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن برنامج سينما العالم المعاصرة، والدورة الـ61 من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ضمن العروض الخاصة لقسم تجريبي EXPERIMENTA، إضافة إلى مهرجانات دولية أخرى