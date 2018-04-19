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الوطن

طارق علام يعرض مأساة وفاء التي ارتدت ملابس الرجال 9 سنوات بسبب الديون

اليوم AM 05:13
كتب: أحمد حامد دياب
طارق علام يعرض مأساة وفاء التي ارتدت ملابس الرجال 9 سنوات بسبب الديون

طارق علام ووفاء

عرض الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، مأساة "وفاء" السيدة التي تخلت عن ملابس النساء وارتدت ملابس الرجال لسنوات طويلة بسبب كونها من الغارمات وصدور أحكام بالسجن ضدها.

البداية كانت بتعرض والدة وفاء للمرض وبيعها بيتها ومصاغها الذي كان يبلغ وزنه "نصف كيلو ذهب" حتى تعرضت للاستدانة من أجل إجراء عمليات لوالدتها التي كانت تعاني من الكبد وتحتاج لعملية بزل كل يوم تبلغ قيمتها ألف جنيه وذلك منذ 13 عامًا.

وتابعت وفاء أن والدتها حجزت في القصر العيني الفرنساوي وكانت فاتورة علاجها 7000 جنيه، وذهبت لشراء تلفزيون وثلاجة بالقسط بـ 7000 جنيه وباعتهم بـ 3000 جنيه.

واستطردت وفاء أن الشركة التي اشترت منها الأجهزة الكهربائية بالقسط رفعت قضية عليها بـ 150 ألف جنيه رغم أن المديونية كانت 7000 جنيه فقط.

وأكدت وفاء أنها دخلت السجن بعد هروبها لمدة 7 سنوات ودخلت السجن لمدة 3 أشهر حتى تدخلت مؤسسة مصر الخير لسداد 17 ألف جنيه مديونية هذه الشركة.

وقالت وفاء أنها تتلقى مساعدات من مؤسسة مصر الخير وأنها تبيع المناديل على كورنيش النيل بالقاهرة نظرًا لأنها مريضة بالقلب ولا تقوى على العمل.

من جانبه حذر علام من الحصول على قروض من الشركات بشراء أجهزة كهربائية بأعلى من قيمتها وبيعها مرة أخرى بثمن بخس من أجل الحصول على الأموال.

 

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