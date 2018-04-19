تسجيل الدخول

الوطن

بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها الثاني عشر

منذ 47 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها الثاني عشر

الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ

تحتفل جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، بعيدها الـ12 اليوم، بقاعة الاحتفالات بكلية الصيدلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يُشارك الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلامية.

كما سيتم افتتاح عدد من المنشآت بالجامعة، وتكريم عدد من الشخصيات العامة، فضلاً عن تكريم 39 من العاملين المحالين على المعاش، و11 من العاملين المتوفين، و11 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وتكريم عضو هيئة تدريس متوفي.

كما سيتكريم عضو هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و120 من أعضاء هيئة تدريس الحاصلين على جوائز النشر، و16 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإداري.

أخبار متعلقة

بالصور| بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ والمعهد الهندي التكنولوجي

بالصور| بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ والمعهد الهندي التكنولوجي
جامعة كفر الشيخ تصرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بمناسبة عيدها الـ12

جامعة كفر الشيخ تصرف مكافأة 500 جنيه للعاملين بمناسبة عيدها الـ12
بمشاركة وزراء وشخصيات عامة.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها الـ12 الخميس

بمشاركة وزراء وشخصيات عامة.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها الـ12 الخميس
الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ

الملحق الثقافي الكويتي تشيد بمستوى كليات ومعامل جامعة كفر الشيخ
صور| وفد من طلاب جامعة القاهرة يزور مدينة فوه الآثرية في كفر الشيخ

صور| وفد من طلاب جامعة القاهرة يزور مدينة فوه الآثرية في كفر الشيخ

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل