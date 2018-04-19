بحضور مفتي الجمهورية.. جامعة كفر الشيخ تحتفل بعيدها الثاني عشر

تحتفل جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، بعيدها الـ12 اليوم، بقاعة الاحتفالات بكلية الصيدلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يُشارك الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلامية.

كما سيتم افتتاح عدد من المنشآت بالجامعة، وتكريم عدد من الشخصيات العامة، فضلاً عن تكريم 39 من العاملين المحالين على المعاش، و11 من العاملين المتوفين، و11 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وتكريم عضو هيئة تدريس متوفي.

كما سيتكريم عضو هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و120 من أعضاء هيئة تدريس الحاصلين على جوائز النشر، و16 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإداري.