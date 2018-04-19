ضبط كهربائي هارب من حكم بالمؤبد في حريق نقطة شرطة بأسيوط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب من ضبط كهربائي هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه "حريق نقطة شرطة بني محمد" دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ضبط "ا. ح. ع" وصحة اسمه "ا. ح. ع"، 40 سنة، كهربائي، ومقيم بني محمد دائرة المركز المحكوم عليه في القضية جنايات عسكرية لسنة 2015 بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه "حريق نقطة شرطة بني محمد" بجلسة 3/6/2015 م وبحيازته طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 79777 و5 طلقات من ذات العيار بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.