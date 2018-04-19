تسجيل الدخول

الوطن

ضبط كهربائي هارب من حكم بالمؤبد في حريق نقطة شرطة بأسيوط

منذ 45 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط كهربائي هارب من حكم بالمؤبد في حريق نقطة شرطة بأسيوط

المتهم والسلاح المضبوط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب من ضبط كهربائي هارب من حكم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه "حريق نقطة شرطة بني محمد" دائرة المركز.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ضبط  "ا. ح. ع" وصحة اسمه "ا. ح. ع"، 40 سنة، كهربائي، ومقيم بني محمد دائرة المركز المحكوم عليه في القضية جنايات عسكرية لسنة 2015 بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه "حريق نقطة شرطة بني محمد" بجلسة 3/6/2015 م وبحيازته طبنجة حلوان عيار 9 مم تحمل رقم 79777 و5 طلقات من ذات العيار بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

أخبار متعلقة

أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده

أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده
"أمن أسيوط" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد أحمد" و"الجعافرة"

"أمن أسيوط" ينهي خصومة ثأرية بين عائلتي "أولاد أحمد" و"الجعافرة"
"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة

"أمن أسيوط" يضبط سيارة مسروقة من القاهرة
أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة

أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة

التعليقات

أبو تريكة.. ابتعاد يليق بالأضواء

أحدث الأخبار

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

بوتو: حاضنة «حورس» المجهولة حتى الثمانينات

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

«ربع الخطابية» فندق التجار فى «فوه»

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

مصطفى البيلى عنز يكتب: أرض النماء والخير

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

بوابتان فقط.. آخر بقايا أقدم مصنعين لـ«الطرابيش والكتان» فى مصر

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

«التكية الخلوتية» أشهر الآثار الإسلامية بالمحافظة

اختيارات الوطن

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

"نجوم المستقبل".. مشوار 15 سنة بدأ بدوري المدارس وانتهى بـ"الممتاز"

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

رحلة جثة من «إسعاف إلى نص نقل» واستغاثة بالرئيس: «مالناش غيرك»

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و

صوفيا لفاهيتا: حالتي مشابهة لكِ.. و"الأبلة": "هخلي زاهي حواس يعملي موميا"

الأكثر قراءة

عاجل