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الوطن

بالصور| "كفر الشيخ" تحتفل بعيدها القومي بمشاركة شخصيات عامة

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| "كفر الشيخ" تحتفل بعيدها القومي بمشاركة شخصيات عامة

محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يصلان الجامعة للإحتفال بعيدها الـ12

وصل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد صالح، مدير الأمن، قبل قليل، إلى جامعة كفر الشيخ، وذلك للمشاركة في الاحتفال بعيدها الـ12، كما وصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إلى مقر مبنى إدارة الجامعة، ومن المقرر أن يشارك أيضًا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

وتحتفل الجامعة، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، بعيدها الـ12، بقاعة الاحتفالات بكلية الصيدلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يُشارك الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلامية.

كما سيتم افتتاح عددا من المنشآت بالجامعة، وتكريم عدد من الشخصيات العامة، فضلا عن تكريم 39 من العاملين المحالين على المعاش، و11 من العاملين المتوفين، و11 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وتكريم عضو هيئة تدريس متوفى.

كما سيتم تكريم عضو هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و120 من أعضاء هيئة تدريس الحاصلين على جوائز النشر، و16 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإداري.

 

 

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